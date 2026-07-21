Расправа за деньги. Задержан подозреваемый в убийстве 59-летнего бизнесмена

В октябре 2023 года у входа в собственный бар был застрелен бизнесмен Александр Луков. Через два года суд признал виновными в организации убийства бывшего делового партнёра погибшего и его знакомого. При этом личность исполнителя долгое время оставалась неизвестной, однако в июле 2026 года правоохранители задержали подозреваемого. Подробнее о том, что известно об этом резонансном преступлении, — в материале сайта perm.aif.ru.
Конфликт с партнёром по бизнесу.
В тот роковой вечер 59-летний бизнесмен Александр Луков приехал к своему бару на автомобиле. Выйдя из машины, он направился к заведению, не подозревая, что следом за ним идёт мужчина в серой куртке с капюшоном и синих джинсах. Предприниматель успел зайти внутрь, но через несколько минут выбежал обратно на улицу и упал прямо у входа. Неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета и скрылся с места преступления.
Позже следствие выяснит, что это было заказное убийство. Александр Луков и предприниматель Руслан Шардаков были давними деловыми партнёрами и вели совместный бизнес с 2000 года. За время сотрудничества они купили доли в компании ООО «Аспект-Профит», связанной с добычей нефти и попутного газа, нефтяную скважину, земельные участки и недвижимость, открыли бар (где впоследствии и убьют Лукова), а также построили двухэтажное здание торгового центра. При этом доходы от имущества делились не поровну: Луков получал в месяц около миллиона рублей, а Шардакову он выделял 300 тысяч.
В сентябре 2022 года Луков отказался платить за аренду земли, где находится бар, а также прежние 300 тысяч рублей в месяц. В ответ на это Шардаков передумал оформлять на бизнесмена 70% долей торгового центра и подарил здание своему несовершеннолетнему сыну. Затем Луков инициировал разбирательства конфликта в суде. По версии следствия, именно тогда Шардаков решил устранить партнёра, чтобы получить полный контроль над совместным бизнесом и распределением доходов.
«Следствием и судом установлено, что партнёр потерпевшего по бизнесу решил его убить, чтобы получить контроль над бизнесом и распределением доходов от всей предпринимательской и коммерческой деятельности потерпевшего, а также пресечь его законные действия по оспариванию в судебном порядке сделки и в дальнейшем не лишиться доли в праве собственности на одно из помещений», — сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Для организации убийства Шардаков обратился к знакомому, ранее судимому капитану и владельцу речного буксира Андрею Широкову, предложив ему 500 тысяч рублей за то, чтобы организовать убийство Александра Лукова. В качестве пособника тот привлёк своего сына Романа Широкова, а в качестве исполнителя — неустановленное лицо.
Наказание — 16 и 17 лет.
Руслана Шардакова и Андрея Широкова задержали в ноябре 2023 года. На период следствия их заключили под стражу. По делу проходил и сын Широкова, которого подозревали в пособничестве, однако производство в отношении него приостановили. Молодой человек заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции, где впоследствии погиб.
Дело Шардакова и Широкова-старшего поступило в суд в марте 2025 года. В мае начался судебный процесс с участием коллегии присяжных, однако позже судья установил, что несколько заседателей высказывали своё мнение до обсуждения вопросов при вынесении вердикта в совещательной комнате. Поэтому первый состав присяжных был распущен и слушания признали недействительными.
10 декабря того же года новая коллегия присяжных вынесла вердикт: заседатели единогласно признали доказанным, что убийство Александра Лукова готовилось заранее, а Шардаков и Широков виновны в подстрекательстве, пособничестве и организации преступления — но заслуживают снисхождения.
19 декабря суд вынес приговор: Руслан Шардаков, признанный виновным в подстрекательстве к убийству, получил 16 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год; Андрей Широков — 17 лет с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. При этом по эпизоду о незаконном обороте огнестрельного оружия Широкова оправдали за отсутствием события преступления.
Задержали всех, кроме.
Несмотря на вынесение приговора заказчику и организаторам, непосредственный исполнитель убийства — киллер в серой куртке с капюшоном и синих джинсах — долгое время оставался на свободе. Расследование осложнялось тем, что все участники преступления приняли меры к сокрытию следов, в том числе избавились от орудия убийства. Ситуация изменилась лишь в июле 2026 года.
«Благодаря мерам конспирации исполнителю заказного убийства удавалось более двух лет оставаться неизобличенным, однако системная работа следователей СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Пермскому краю позволила установить его личность. При поддержке сотрудников Росгвардии фигурант был задержан», — сообщили в Следственном комитете.
Сейчас подозреваемому в исполнении заказного убийства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в «Убийстве по найму» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Незаконном хранении огнестрельного оружия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
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