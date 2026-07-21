Расправа за деньги. Задержан подозреваемый в убийстве 59-летнего бизнесмена

Позже следствие выяснит, что это было заказное убийство. Александр Луков и предприниматель Руслан Шардаков были давними деловыми партнёрами и вели совместный бизнес с 2000 года. За время сотрудничества они купили доли в компании ООО «Аспект-Профит», связанной с добычей нефти и попутного газа, нефтяную скважину, земельные участки и недвижимость, открыли бар (где впоследствии и убьют Лукова), а также построили двухэтажное здание торгового центра. При этом доходы от имущества делились не поровну: Луков получал в месяц около миллиона рублей, а Шардакову он выделял 300 тысяч.