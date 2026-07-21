Оперштаб: оборудование Белгородского водохранилища повреждено обстрелами ВСУ

В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные было повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища, что привело к сбросу воды. Об этом сообщил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев в канале регионального оперативного штаба.
«Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы — главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населённых пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается», — подчеркнул Роман Татаринцев.
Министр отметил, что объект находится в федеральной собственности и в ведении ФГБВУ «Центррегионводхоз». Региональные власти работают с федеральными коллегами в тесном взаимодействии, принимая все необходимые меры для стабилизации ситуации.
В оперштабе добавили, что противник продолжает целенаправленные обстрелы дамбы. На данный момент специалисты работают над восстановлением, а ситуация находится под контролем властей, которые принимают меры по недопущению рисков для населения.