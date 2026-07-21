Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб: оборудование Белгородского водохранилища повреждено обстрелами ВСУ

Обстрел дамбы Белгородского водохранилища привел к повреждению гидротехнических сооружений и сбросу воды. В региональном оперштабе подчеркнули, что противник продолжает целенаправленные атаки, но рисков для жизни и здоровья жителей ниже по течению нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные было повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища, что привело к сбросу воды. Об этом сообщил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев в канале регионального оперативного штаба.

«Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы — главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населённых пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается», — подчеркнул Роман Татаринцев.

Министр отметил, что объект находится в федеральной собственности и в ведении ФГБВУ «Центррегионводхоз». Региональные власти работают с федеральными коллегами в тесном взаимодействии, принимая все необходимые меры для стабилизации ситуации.

В оперштабе добавили, что противник продолжает целенаправленные обстрелы дамбы. На данный момент специалисты работают над восстановлением, а ситуация находится под контролем властей, которые принимают меры по недопущению рисков для населения.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше