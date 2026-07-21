Оперштаб: оборудование Белгородского водохранилища повреждено обстрелами ВСУ

Обстрел дамбы Белгородского водохранилища привел к повреждению гидротехнических сооружений и сбросу воды. В региональном оперштабе подчеркнули, что противник продолжает целенаправленные атаки, но рисков для жизни и здоровья жителей ниже по течению нет.