Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три ракеты «Фламинго» сбили над Волгоградской областью 21 июля

В Минобороны России отчитались о работе ПВО ночью 21 июля. В ведомстве заявили.

В Минобороны России отчитались о работе ПВО ночью 21 июля. В ведомстве заявили о сбитии 11 управляемых авиационных бомб, восьми реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семи крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Количество ракет, сбитых над территорией Волгоградской области, в Минобороны не называют. При этом, по данным мониторинговых каналов, в течение прошедшей ночи враг применил ракеты «Фламинго» в трех регионах России. Одна была сбита над Ростовской область, 2 — над ЛНР и 3 — в Волгоградской области и вблизи города.

Ракетную опасность в Волгоградской области объявили сегодня в 03:12. Жителей, проснувшихся от воя сирен и сильного грохота, попросили спуститься в укрытия или оставаться в комнатах без стекол. Спустя двадцать минут в городе приостановили работу аэропорта. О ликвидации угрозы волгоградцам сообщили только через полтора часа.

Вскоре сотрудники МЧС поделились видеоинструкцией, пошагово рассказав о действиях горожан в случае объявления ракетной опасности.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

Узнать больше по теме
Украинская ракета «Фламинго»: что известно о новом дальнобойном оружии ВСУ
«Фламинго» — украинская крылатая ракета большой дальности, о создании которой стало известно летом 2025 года. Оружие позиционируется как средство для поражения целей на значительном расстоянии: это одна из самых дальнобойных систем в арсенале ВСУ на сегодняшний день. В материале — главное о новой разработке.
Читать дальше