Три ракеты «Фламинго» сбили над Волгоградской областью 21 июля

Количество ракет, сбитых над территорией Волгоградской области, в Минобороны не называют. При этом, по данным мониторинговых каналов, в течение прошедшей ночи враг применил ракеты «Фламинго» в трех регионах России. Одна была сбита над Ростовской область, 2 — над ЛНР и 3 — в Волгоградской области и вблизи города.