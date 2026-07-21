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Два человека пострадали при атаке ВСУ на автовокзал в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке ВСУ на автовокзал в Каменке-Днепровской, в результате которой ранены двое гражданских. Также в регионе повреждены школа в Приазовском и жилые дома в Приморске. На местах работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Два мирных жителя получили ранения в результате удара украинского беспилотника по территории автовокзала в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Пострадавшими оказались молодой человек 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения. Оба были оперативно эвакуированы с места происшествия и доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь.

Помимо инцидента на автовокзале, губернатор сообщил о серии других атак ВСУ в регионе. Так, в Приморске в ночное время повреждены коммерческие объекты, жилые дома и гражданская инфраструктура, а в селе Приазовское зафиксированы повреждения здания местной школы. В Пологовском районе дрон противника произвел сброс боеприпаса в поле между селами Чубаревка и Шевченко, а в Акимовском районе падение фрагментов сбитого беспилотника вблизи села Широкий Лан привело к возгоранию сухой растительности и посевов зерновых культур. На местах происшествий работают экстренные службы, ликвидирующие последствия налетов.

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