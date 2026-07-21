Два человека пострадали при атаке ВСУ на автовокзал в Запорожской области

Помимо инцидента на автовокзале, губернатор сообщил о серии других атак ВСУ в регионе. Так, в Приморске в ночное время повреждены коммерческие объекты, жилые дома и гражданская инфраструктура, а в селе Приазовское зафиксированы повреждения здания местной школы. В Пологовском районе дрон противника произвел сброс боеприпаса в поле между селами Чубаревка и Шевченко, а в Акимовском районе падение фрагментов сбитого беспилотника вблизи села Широкий Лан привело к возгоранию сухой растительности и посевов зерновых культур. На местах происшествий работают экстренные службы, ликвидирующие последствия налетов.