Нижегородца, меняющего номера на АЗС, поймала полиция

В Нижнем Новгороде Госавтоинспекция привлечет к ответственности водителя, который менял подложные номера на своем автомобиле прямо на территории автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел вечером 9 июля на проспекте Гагарина и попал на видео в социальных сетях. Кадры с мужчиной, открыто перевешивающим госномера на АЗС, вызвали резонанс среди нижегородцев, охарактеризовавших такой поступок как абсурдный попытка обойти действующую систему четных и нечетных дней.
Сотрудники ДПС установили личность нарушителя и составили в отношении него административный протокол по части 3 статьи 12.2 КоАП РФ. Теперь автомобилисту грозит штраф за установку заведомо подложных регистрационных знаков.
Ранее сообщалось, что полиция разъяснила отмену штрафов нижегородцам за стоянку в очереди на АЗС.