В Волгограде двое приятелей починили чужой ВАЗ-2105 и угнали его

18 июля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по Волгограду остановили автомобиль «ВАЗ-2105» под управлением 19-летнего волгоградца. При проверке документов выяснилось, что машина не принадлежит ни водителю, ни его приятелю-пассажиру, а числится в угоне по заявлению владельца — 48-летнего местного жителя.