В Волгограде двое приятелей починили чужой ВАЗ-2105 и угнали его

18 июля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по Волгограду остановили автомобиль «ВАЗ-2105» под управлением 19-летнего волгоградца. При проверке документов выяснилось, что машина не принадлежит ни водителю, ни его приятелю-пассажиру, а числится в угоне по заявлению владельца — 48-летнего местного жителя.
Как установили полицейские, ночью приятели заметили припаркованную машину возле одного из домов Кировского района и решили использовать ее для своих нужд. Они поставили в нее свою аккумуляторную батарею, накачали шины, залили бензин и отправились кататься.
Поездка оказалась недолгой: злоумышленников задержали сотрудники Госавтоинспекции, а угнанный автомобиль изъяли.
Следователь отдела полиции № 7 Управления МВД России по Волгограду возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Ранее подростка заподозрили в краже трех велосипедов.