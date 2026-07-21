Стали известны подробности убийства британского экс-депутата

Уиддикомб являлась членом Консервативной партии. Впервые она была избрана в Палату общин от города Мейдстон в графстве Кент в 1987 году и представляла данный округ в парламенте до 2010 года. В 1990-е годы в правительстве Джона Мейджора она занимала должности замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. В период с 2019 по 2020 год Уиддикомб была членом Европейского парламента от партии Brexit, которая впоследствии была переименована в Reform UK, после чего ее исключили из рядов тори.