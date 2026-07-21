Стали известны подробности убийства британского экс-депутата

Как уточняется, 28-летний Джошуа Керри, которому предъявлено обвинение в убийстве, прибыл к дому Уиддикомб на автомобиле. Затем он прошел на кухню, где политик обедала, и забил ее молотком до смерти. После этого Керри взял кошелек из ее сумки и покинул место происшествия. Время, проведенное обвиняемым в доме, составило около двух минут.
Тело 78-летней Уиддикомб было обнаружено 9 июля в ее доме, расположенном в деревне Хэйтор (графство Девон) на юго-западе Англии. Позднее полиция проинформировала, что речь идет об убийстве. В полицейской службе также отметили, что нападение на политика произошло 8 июля.
Керри был задержан сотрудниками правопорядка вечером 11 июля. В суде ему было предъявлено обвинение в убийстве. Помимо этого, Керри подозревается в «совершении и подготовке к террористическим актам или подстрекательству к ним». Задержание мужчины произошло в городе Ротерем в центральной части Англии, который находится примерно в 430 км от дома бывшего депутата. В настоящее время полиция изучает возможные мотивы преступления, включая политический или террористический характер.
Уиддикомб являлась членом Консервативной партии. Впервые она была избрана в Палату общин от города Мейдстон в графстве Кент в 1987 году и представляла данный округ в парламенте до 2010 года. В 1990-е годы в правительстве Джона Мейджора она занимала должности замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. В период с 2019 по 2020 год Уиддикомб была членом Европейского парламента от партии Brexit, которая впоследствии была переименована в Reform UK, после чего ее исключили из рядов тори.