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Стали известны подробности убийства британского экс-депутата

В ходе заседания Вестминстерского магистратского суда прокурор Кашиф Малик заявил, что предполагаемый убийца бывшего депутата Палаты общин британского парламента Энн Уиддикомб нанес ей 21 удар молотком по голове. Слова прокурора приводит телеканал Sky News.

Источник: AP 2024

Как уточняется, 28-летний Джошуа Керри, которому предъявлено обвинение в убийстве, прибыл к дому Уиддикомб на автомобиле. Затем он прошел на кухню, где политик обедала, и забил ее молотком до смерти. После этого Керри взял кошелек из ее сумки и покинул место происшествия. Время, проведенное обвиняемым в доме, составило около двух минут.

Тело 78-летней Уиддикомб было обнаружено 9 июля в ее доме, расположенном в деревне Хэйтор (графство Девон) на юго-западе Англии. Позднее полиция проинформировала, что речь идет об убийстве. В полицейской службе также отметили, что нападение на политика произошло 8 июля.

Керри был задержан сотрудниками правопорядка вечером 11 июля. В суде ему было предъявлено обвинение в убийстве. Помимо этого, Керри подозревается в «совершении и подготовке к террористическим актам или подстрекательству к ним». Задержание мужчины произошло в городе Ротерем в центральной части Англии, который находится примерно в 430 км от дома бывшего депутата. В настоящее время полиция изучает возможные мотивы преступления, включая политический или террористический характер.

Уиддикомб являлась членом Консервативной партии. Впервые она была избрана в Палату общин от города Мейдстон в графстве Кент в 1987 году и представляла данный округ в парламенте до 2010 года. В 1990-е годы в правительстве Джона Мейджора она занимала должности замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. В период с 2019 по 2020 год Уиддикомб была членом Европейского парламента от партии Brexit, которая впоследствии была переименована в Reform UK, после чего ее исключили из рядов тори.