На Урале аферисты стали устраивать «приемы» от имени главы региона

— В ходе так называемого «личного приема» аферисты применяют классические уловки. Говорят о «проверках» и просят личные данные. Губернатор Свердловской области Денис Паслер не проводит онлайн-приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках. Например, в эфире регионального телевидения, а также в официальных соцсетях губернатора и правительства. Проведение всех прямых линий анонсируется властями предварительно, — сказано в сообщении ведомства.