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На Урале аферисты стали устраивать «приемы» от имени главы региона

В Свердловской области мошенники создали дипфейк с губернатором.

Источник: Комсомольская правда

На Среднем Урале запустили мошенническую схему. Аферисты отправляют жителям региона приглашения на якобы видеоконференцию с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Затем фейковое видео используют, чтобы ввести в заблуждение граждан. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области в своем канале.

— В ходе так называемого «личного приема» аферисты применяют классические уловки. Говорят о «проверках» и просят личные данные. Губернатор Свердловской области Денис Паслер не проводит онлайн-приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках. Например, в эфире регионального телевидения, а также в официальных соцсетях губернатора и правительства. Проведение всех прямых линий анонсируется властями предварительно, — сказано в сообщении ведомства.

Свердловчан просят не переходить на подозрительные ссылки из приглашений. Не стоит сообщать персональные данные незнакомцам. Обратитесь к правоохранителям, если вы стали жертвой мошенников.