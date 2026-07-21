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РБК: МВД выявило хищение 12 млрд рублей при закупках запчастей для самолетов

Тверской суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о мошенничестве на 12 млрд рублей в сфере авиапоставок. Среди задержанных — топ-менеджеры ГК «Протектор». Следствие полагает, что злоумышленники ввели в заблуждение руководство авиакомпаний, получили авансы и не выполнили обязательства, выведя средства за рубеж.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о хищении около 12 млрд рублей, выделенных на закупку комплектующих для российских авиакомпаний. В рамках расследования задержаны топ-менеджеры группы компаний «Протектор», сообщает РБК.

По версии следствия, фигуранты — главный бухгалтер ГК «Протектор» Дмитрий Гетто, коммерческий директор Татьяна Тарасова и Ольга Провоторова (мать основного акционера холдинга Павла Провоторова) — входили в состав организованной группы. Злоумышленники ввели в заблуждение руководство авиакомпаний, заявив о наличии налаженных каналов поставки иностранных авиазапчастей. Получив крупные авансовые платежи, подозреваемые не выполнили договорные обязательства.

Следователи полагают, что похищенные средства выводились через сеть подконтрольных российских и зарубежных компаний под видом оплаты логистических услуг и расчетов с фиктивными контрагентами. Чтобы скрыть преступную деятельность, заказчикам предоставлялись недостоверные сведения о нахождении комплектующих на зарубежных складах и их готовности к отправке.

Тверской районный суд Москвы уже избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Основной акционер группы компаний Павел Провоторов, по данным СМИ, находится за пределами Российской Федерации. В настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств многомиллиардного хищения.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Официальных комментариев от представителей Росавиации и МВД России на момент публикации не поступало.