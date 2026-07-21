РБК: МВД выявило хищение 12 млрд рублей при закупках запчастей для самолетов

Следователи полагают, что похищенные средства выводились через сеть подконтрольных российских и зарубежных компаний под видом оплаты логистических услуг и расчетов с фиктивными контрагентами. Чтобы скрыть преступную деятельность, заказчикам предоставлялись недостоверные сведения о нахождении комплектующих на зарубежных складах и их готовности к отправке.