РБК: МВД выявило хищение 12 млрд рублей при закупках запчастей для самолетов

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о хищении около 12 млрд рублей, выделенных на закупку комплектующих для российских авиакомпаний. В рамках расследования задержаны топ-менеджеры группы компаний «Протектор», сообщает РБК.
По версии следствия, фигуранты — главный бухгалтер ГК «Протектор» Дмитрий Гетто, коммерческий директор Татьяна Тарасова и Ольга Провоторова (мать основного акционера холдинга Павла Провоторова) — входили в состав организованной группы. Злоумышленники ввели в заблуждение руководство авиакомпаний, заявив о наличии налаженных каналов поставки иностранных авиазапчастей. Получив крупные авансовые платежи, подозреваемые не выполнили договорные обязательства.
Следователи полагают, что похищенные средства выводились через сеть подконтрольных российских и зарубежных компаний под видом оплаты логистических услуг и расчетов с фиктивными контрагентами. Чтобы скрыть преступную деятельность, заказчикам предоставлялись недостоверные сведения о нахождении комплектующих на зарубежных складах и их готовности к отправке.
Тверской районный суд Москвы уже избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Основной акционер группы компаний Павел Провоторов, по данным СМИ, находится за пределами Российской Федерации. В настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств многомиллиардного хищения.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Официальных комментариев от представителей Росавиации и МВД России на момент публикации не поступало.