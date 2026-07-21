Дело о невыплате 3 млн рублей зарплаты возбудили в Сергаче

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным следствия, с апреля по июнь текущего года генеральный директор строительной компании не выплачивал деньги сотрудникам. Имеющуюся прибыль руководитель направлял на иные хозяйственные нужды. В результате перед 67 работниками образовалась задолженность на сумму более 3 млн рублей.
Следователи Сергачского межрайонного следственного отдела возбудили дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия и принимаются меры для полного возмещения долга перед людьми.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал доклад о крупном обмане с жильем под Нижним Новгородом.