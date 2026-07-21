В Нижегородской области пытались пронести наркотики в колонию с помощью кота

Кота задержали и аккуратно сняли с него посылку. В свертке обнаружили порошок зеленого и белого цветов. Чтобы определить его состав, на место прибыл кинолог со специальной собакой по кличке «Фокси». Четвероногий друг специализируется на поиске именно наркотических веществ. В итоге, после анализа, экспертиза подтвердила наличие наркотиков.