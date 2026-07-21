В Нижегородской области пытались пронести наркотики в колонию с помощью кота

Необычного наркокурьера заметили сотрудники краснобаковской исправительной колонии. Нарушителем оказался кот, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.
На шее животного был самодельный тканевый ошейник со спрятанными внутри неизвестными веществами, которые предназначались осужденным. Пушистого посетителя увидела бдительная охрана и предотвратила доставку нелегальных веществ.
Кота задержали и аккуратно сняли с него посылку. В свертке обнаружили порошок зеленого и белого цветов. Чтобы определить его состав, на место прибыл кинолог со специальной собакой по кличке «Фокси». Четвероногий друг специализируется на поиске именно наркотических веществ. В итоге, после анализа, экспертиза подтвердила наличие наркотиков.
Что касается пушистого гостя, то его осмотрели и, убедившись, что с ним все в порядке, отпустили на волю.