Суд Волгограда продлил арест журналисту Виталию Кошелеву

Напомним, Виталий Кошелев был задержан силовиками в марте 2026 года. По версии следствия, он совместно с коллегой Алексеем Серовым вымогал крупную сумму денег у главврача одной из поликлиник Волгограда. В частности, будучи администраторами телеграм-канала, они требовали от медика передачи им 1 260 000 рублей за нераспространение в отношении неё и её близких заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ и СУ СК по Волгоградской области.