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16 человек заразились энтеровирусом в детском лагере Архангельской области

Холмогорская прокуратура проводит проверку по факту вспышки энтеровирусной инфекции в детском центре «Северный Артек». В результате инцидента пострадали 16 человек, включая 13 детей и 3 взрослых. Ведомство устанавливает причины произошедшего и оценивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в лагере.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В детском оздоровительном центре «Северный Артек» Архангельской области зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции. По данным региональной прокуратуры, медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим, среди которых 13 детей и 3 взрослых сотрудника учреждения.

В настоящее время Холмогорская прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, а также дает оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в лагере. В ходе проверки будет изучена организация питания, качество питьевого режима и условия проживания отдыхающих. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.