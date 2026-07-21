16 человек заразились энтеровирусом в детском лагере Архангельской области

В детском оздоровительном центре «Северный Артек» Архангельской области зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции. По данным региональной прокуратуры, медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим, среди которых 13 детей и 3 взрослых сотрудника учреждения.
В настоящее время Холмогорская прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, а также дает оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в лагере. В ходе проверки будет изучена организация питания, качество питьевого режима и условия проживания отдыхающих. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.