Акваторию реки Мулянки в Перми от разлива нефти перекрыли 18 рубежей защиты

В Перми продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Сообщения о загрязнении акватории реки Мулянки появились 17 июля. Местные жители заметили на воде пятна, похожие на нефтепродукты.
Краевое Минприроды в ежедневном режиме проводит заседания специально созданной межведомственной рабочей группы. О текущем статусе по ликвидации последствий излива нефтепродуктов докладывает руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
По состоянию на 21 июля, акваторию Мулянки перекрывают 18 рубежей защитных заграждений из 87 бонов. Приоритетной задачей остается сбор нефтепродуктов с водной глади. После этого специалисты приступят к рекультивации береговой линии реки.
Для исключения попадания остатков нефтяной пленки в Каму дополнительно установили заградительную дамбу в районе ул. Строителей. В ближайшие дни ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» из Республики Коми направит аварийно-спасательное формирование, имеющее опыт ликвидации экологических аварий. Работа ведется круглосуточно в две смены.
Росприроднадзор проводит комплекс мероприятий по мониторингу состояния окружающей среды, на 22 июля в выбранных площадках проведут отбор проб грунта. Краевой Роспотребнадзор после проверки атмосферного воздуха не выявил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Волонтеры и сотрудники Пермского зоопарка из зоны риска проводят спасение водоплавающих птиц.
Для точной оценки площади загрязнения акватории Мулянки применят БПЛА.