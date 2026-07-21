«Словно торнадо»: мощный ураган разрушил часть села в Павлодарской области

Как сообщает 21 июля 2026 года издание Павлодар-онлайн со ссылкой на очевидцев, ураганный ветер срывал крыши с зданий, валил деревья и обрывал линии связи.
Некоторые сельчане остались без заборов и ворот, а легкие постройки буквально взлетали на воздух.
«У одного из жильцов порывом унесло каркасный бассейн, еще одна женщина получила ушиб, пытаясь запереть дверь во время разгула стихии», — говорится в сообщении.
Несколько домов повреждены особенно сильно. К тому же сейчас село осталось без света.
В акимате Конырозекского сельского округа информацию подтвердили. По словам местных властей, стихия затронула не весь населенный пункт, а лишь часть села, пройдя узкой полосой.
«Ветер прошел полосой, зацепило не всю деревню. Сейчас оценивается ущерб, мы все здесь — ДЧС, руководство района. Сейчас уже принимаем меры, свет постараются оперативно восстановить», — объяснила аким сельского округа Айтолкын Каирова.
По ее словам, серьезных травм никто из жителей не получил.
Также, по словам акима сельского округа, помимо жилых домов пострадал один социальный объект — частично, примерно на 30%, повреждена кровля местного Дома культуры.
Ранее почти годовая норма осадков выпала в Актобе. Люди в начале июня переходили дороги по щиколотку в воде, а машины буквально «плыли» по улицам.