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Прокуратура Венгрии объяснила обыски в офисе партии Орбана

Обыски и изъятие серверов в офисе венгерской оппозиционной партии «Фидес» проводятся в рамках антикоррупционного расследования деятельности Национального культурного фонда Венгрии. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры округа Бач-Кишкун, которая проводит расследование, Марианна Бодо.

Источник: Reuters

Во вторник венгерская оппозиционная партия «Фидес», лидером которой является экс-премьер страны Виктор Орбан, сообщила, что следователи прокуратуры без предупреждения пришли в её офис для изъятия средств связи и баз данных.

«Прокуратура округа Бач-Кишкун ведет расследование по делу о нецелевом распоряжении имуществом, а также по другим предполагаемым преступлениям, связанным с Национальным культурным фондом. В рамках этого расследования… были проведены следственные действия: обыск и изъятие», — заявила Бодо газете Magyar Nemzet.

Расследование деятельности фонда, начатое в мае, касается возможных нарушений при распределении 1079 грантов на сумму более 17 миллиардов форинтов. В конце июня были арестованы шесть бывших и действующих чиновников и сотрудников учреждений, связанных с распределением грантов.

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