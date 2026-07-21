Прокуратура Венгрии объяснила обыски в офисе партии Орбана

Во вторник венгерская оппозиционная партия «Фидес», лидером которой является экс-премьер страны Виктор Орбан, сообщила, что следователи прокуратуры без предупреждения пришли в её офис для изъятия средств связи и баз данных.
«Прокуратура округа Бач-Кишкун ведет расследование по делу о нецелевом распоряжении имуществом, а также по другим предполагаемым преступлениям, связанным с Национальным культурным фондом. В рамках этого расследования… были проведены следственные действия: обыск и изъятие», — заявила Бодо газете Magyar Nemzet.
Расследование деятельности фонда, начатое в мае, касается возможных нарушений при распределении 1079 грантов на сумму более 17 миллиардов форинтов. В конце июня были арестованы шесть бывших и действующих чиновников и сотрудников учреждений, связанных с распределением грантов.