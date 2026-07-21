Мужчина упал на рельсы на Павелецком вокзале в Москве

25 июня интервалы движения поездов на Большой Кольцевой линии столичного метро по часовой стрелке временно увеличили из-за человека, который упал на пути на станции «Авиамоторная». Позднее стало известно, что составы временно не ходили от «Электрозаводской» до «Текстильщиков». После случившегося СМИ сообщили, что пассажиром, упавшим на рельсы на станции «Авиамоторная», оказалась женщина. Она получила травмы в результате падения.