Снег и дождь заперли в горах Памира российского туриста с пробитой головой

Сейчас состояние Игоря оценивается как удовлетворительное. Близкие сообщают, что на эвакуацию требуется почти миллион рублей. Однако синоптики прогнозируют в горах дождь и снег вплоть до 23 июля. Вылет перенесён как минимум на пятницу.