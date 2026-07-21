Shot: Российский альпинист с травмой головы застрял на горе в Таджикистане

Вертолет должен был эвакуировать пострадавшего на следующий день после инцидента, но вылет был отменен из-за плохой погоды. Несмотря на тяжелую травму одного из участников, группа самостоятельно добралась до базового лагеря. В настоящее время состояние Игоря удовлетворительное. Для его эвакуации, по словам родственников, требуется почти миллион рублей. Однако спасательная операция снова откладывается: до 23 июля синоптики прогнозируют дожди и снег в горах, что не позволит вертолету вылететь за пострадавшим раньше этой пятницы.