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Shot: Российский альпинист с травмой головы застрял на горе в Таджикистане

Российский альпинист получил черепно-мозговую травму после падения с высоты во время восхождения на гору Памир в Таджикистане. Из-за неблагоприятных погодных условий его эвакуация откладывается уже третий день. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Российский альпинист получил черепно-мозговую травму после падения с высоты во время восхождения на гору Памир в Таджикистане. Из-за неблагоприятных погодных условий его эвакуация откладывается уже третий день. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 22-летний Игорь вместе с группой отправился в экспедицию на Памир 11 июля, планируя вернуться 5 августа. Поход был заявлен как маршрут пятой категории сложности — одной из самых сложных в спортивном туризме. Все шло по плану: 12 июля группа успешно переночевала под перевалом Ташлык на высоте около 3700 метров. Однако через неделю, в районе перевала Турамыс, на высоте более пяти километров, Игорь сорвался и получил серьезную травму головы.

Вертолет должен был эвакуировать пострадавшего на следующий день после инцидента, но вылет был отменен из-за плохой погоды. Несмотря на тяжелую травму одного из участников, группа самостоятельно добралась до базового лагеря. В настоящее время состояние Игоря удовлетворительное. Для его эвакуации, по словам родственников, требуется почти миллион рублей. Однако спасательная операция снова откладывается: до 23 июля синоптики прогнозируют дожди и снег в горах, что не позволит вертолету вылететь за пострадавшим раньше этой пятницы.

Экспедиция проходила по одному из самых сложных маршрутов Памира через перевалы Ташлык, Шапак и Турамыс. Финальной целью похода было восхождение на пик Исмоила Сомони — высочайшую вершину Таджикистана и всего Памира, достигающую 7495 метров. Это 50-я по высоте гора в мире. Маршрут пятой категории сложности включает ледники, снежно-ледовые склоны и перевалы с высоким риском камнепадов и лавин, говорится в публикации.

Днем 19 июля отец и его сын сорвались на восточном склоне Эльбруса в районе Ачкерьякольского лавового потока, после чего их унесло вниз примерно на километр. В ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкария сообщили, что спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца на восточном склоне горы на высоте около 4,2 тысячи метров.

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