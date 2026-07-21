Прокуратура начала проверку после избиения инвалида в Воронеже

Прокуратура Воронежской области начала проверку после публикации в СМИ сообщений об избиении инвалида в городе Воронеже.
Очевидцы рассказали, что инцидент произошел 8 июля на улице Хользунова. Неизвестный мужчина напал на молодого человека и жестоко избил его.
В ходе проверки представители ведомства выяснят все обстоятельства происшествия, а также проконтролируют ход принимаемых правоохранительными органами мер по установлению личности нападавшего и привлечению его к ответственности.
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