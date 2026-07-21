В лагере «Северный артек» произошла вспышка инфекции, пострадали 16 человек

В Архангельской области возбуждено уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в детском центре «Северный Артек». Об этом сообщило Следственное управление СК Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (СУ СК РФ по АО и НАО) в MAX.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономном округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — указано в сообщении.
Смена досрочно завершена, дети отправлены домой. Информация о госпитализированных не разглашается. Следственные органы проводят осмотр места происшествия, изымают образцы, запрашивают документы и назначают экспертизы.
Ранее KP.RU сообщил, что 27 июня из крымского лагеря «Артек» вывезли всех детей в связи с приостановкой оздоровительной кампании.