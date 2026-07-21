В лагере «Северный артек» произошла вспышка инфекции, пострадали 16 человек

В Архангельской области возбуждено уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в детском центре «Северный Артек». Об этом сообщило Следственное управление СК Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (СУ СК РФ по АО и НАО) в MAX.