В Рязани задержали мужчину за публикацию в чате видео уничтожения дрона

В области действует строгий запрет на публикации информации о применении и последствиях использования беспилотников, систем ПВО и РЭБ, расположении военных объектов и критически важных инфраструктурных объектов. Инцидент произошёл 30 июня 2026 года. Полицейские оперативно установили личность автора видео и доставили его в отдел для дачи объяснений.
Ранее похожий случай произошёл с блогером Владимиром Кучеренко, известным как Максим Калашников. Его вызвали в полицию после публикации видео последствий удара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Видеозапись появилась на YouTube-канале блогера.
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