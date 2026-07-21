В Елховском районе сегодня произошел крупный пожар

Сегодня в 14:22 в пожарно-спасательную часть № 137 пожарно-спасательного отряда № 49 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Березовка на улице Комсомольской.