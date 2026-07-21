Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Елховском районе сегодня произошел крупный пожар

В Елховском районе, в селе Березовка, 21 июля огнем были объяты 200 квадратных метров. Объявлен ранг 1-БИС.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Сегодня в 14:22 в пожарно-спасательную часть № 137 пожарно-спасательного отряда № 49 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Березовка на улице Комсомольской.

Оперативно к месту пожара выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 137 Отряда № 49, а также коллеги из Красноярского и Кошкинского районов.

По прибытии было установлено, что горят жилой дом и надворная постройка на площади 200 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

На борьбу с огнем поданы 5 стволов «Б», созданы 3 звена газодымозащитной службы.

В 14:55 была объявлена локализация пожара, а в 16:09 — ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.