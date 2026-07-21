15-летнего подростка задержали за поджог АЗС в Выборге

Очередной подросток, вероятно, ставший жертвой мошенников, поджег автозаправочную станцию в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западу.
— Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали поджигателя, — говорится в сообщении.
Предполагается, что 15-летний юноша спалил газовую станцию. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Отметим, что в последнее время участились случаи, когда дети поджигают автозаправки. Они винят во всем мошенников, которые шантажировали их в интернете. Кто стоит за серией пожаров — неизвестно.
Буквально несколькими часами ранее суд отправил под домашний арест 14-летнего школьника по делу о теракте. Он поджег релейный и батарейный шкафы на 15-м километре перегона «Шувалово — Парголово».