Пожар, возникший после атаки на объект Wildberries в Электростали, ликвидировали

Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект маркетплейса Wildberries в Электростали, полностью потушили. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе компании.
— По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован, — приводят информацию от пресс-службы ТАСС.
В настоящий момент Wildberries приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры после пожара.
18 июля украинские беспилотники ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте в результате атаки погибли 7 человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.
Основательница компании Татьяна Ким сообщила, что маркетплейс начал осуществлять первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших в результате ударов ВСУ по логистическим центрам компании. Она также добавила, что Wildberries изменил правила на логистических объектах при нештатных ситуациях, сделав безопасность приоритетом.