Пожар, возникший после атаки на объект Wildberries в Электростали, ликвидировали

18 июля украинские беспилотники ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте в результате атаки погибли 7 человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.