Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар, возникший после атаки на объект Wildberries в Электростали, ликвидировали

Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект маркетплейса Wildberries в Электростали, полностью потушили. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект маркетплейса Wildberries в Электростали, полностью потушили. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован, — приводят информацию от пресс-службы ТАСС.

В настоящий момент Wildberries приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры после пожара.

18 июля украинские беспилотники ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте в результате атаки погибли 7 человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.

Основательница компании Татьяна Ким сообщила, что маркетплейс начал осуществлять первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших в результате ударов ВСУ по логистическим центрам компании. Она также добавила, что Wildberries изменил правила на логистических объектах при нештатных ситуациях, сделав безопасность приоритетом.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше