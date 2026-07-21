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Пожар на складе Wildberries в Электростали потушили

Пожар на складе маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали потушили, сообщила пресс-служба компании. Беспилотники ВСУ ударили по логистическим комплексам Wildberries в ночь на 18 июля. Погиб один человек, более 50 пострадали. В ту же ночь ВСУ атаковали склад в тамбовском Котовске, там погибли семь человек.

Пожар на складе маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали потушили, сообщила пресс-служба компании. Беспилотники ВСУ ударили по логистическим комплексам Wildberries в ночь на 18 июля. Погиб один человек, более 50 пострадали. В ту же ночь ВСУ атаковали склад в тамбовском Котовске, там погибли семь человек.

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