Среди погибших отец и двое сыновей: стали известны новые подробности трагедии в Павлодарской области

Трое из шести работников, погибших в канализационном колодце в селе Жоламан Павлодарской области, были членами одной семьи. В день трагедии домой не вернулись 51-летний мужчина и двое его сыновей — 17 и 20 лет.
По словам местных жителей, родственником погибших был и еще один мужчина 28 лет, который также находился в колодце. Несчастный случай произошел днем на территории молочной фермы. Выжить удалось только одному сотруднику. 38-летнего мужчину с отравлением углекислым газом доставили в больницу. После происшествия на место выехал аким Павлодарской области Асаин Байханов. Он поручил провести объективное расследование и установить все обстоятельства случившегося.
«Семьям погибших будет оказана всеобъемлющая поддержка как со стороны государственных органов, так и со стороны работодателя. Им обеспечат специальную материальную помощь, выдадут заработную плату до конца года, а также посодействуют в погашении имеющихся кредитов», — сообщила руководитель пресс-службы акима Павлодарской области Салтанат Акимбекова.
Она добавила, что предприятие также возьмет на себя расходы на содержание и обучение несовершеннолетних детей погибших до достижения ими 18-летнего возраста. Владелец предприятия, депутат Павлодарского областного маслихата Александр Терентьев, пообещал оказать семьям погибших материальную помощь.