Среди погибших отец и двое сыновей: стали известны новые подробности трагедии в Павлодарской области

По словам местных жителей, родственником погибших был и еще один мужчина 28 лет, который также находился в колодце. Несчастный случай произошел днем на территории молочной фермы. Выжить удалось только одному сотруднику. 38-летнего мужчину с отравлением углекислым газом доставили в больницу. После происшествия на место выехал аким Павлодарской области Асаин Байханов. Он поручил провести объективное расследование и установить все обстоятельства случившегося.