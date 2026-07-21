В Подмосковье полностью потушили пожар после атаки ВСУ на логистический комплекс

Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистические комплексы в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. В результате налётов есть погибшие и пострадавшие. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин пообещал, что ответ России на эти удары будет жёстким и незамедлительным. Вместе с тем в ООН заявили, что атаки могут быть квалифицированы как военное преступление.