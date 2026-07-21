Американские булли в Подмосковье напали на пятилетнего ребенка

— Полицейскими хозяин домашних питомцев установлен: им оказался местный житель 1974 года рождения, который пояснил, что его собаки вырыли подкоп под забором его домовладения и убежали. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — написали в канале ведомства в мессенджере МАКС.