Американские булли в Подмосковье напали на пятилетнего ребенка

В подмосковной деревне Павловское собаки породы американский булли напали на пятилетнего ребенка и покусали его. Позднее пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел около одного из частных домов.
— Полицейскими хозяин домашних питомцев установлен: им оказался местный житель 1974 года рождения, который пояснил, что его собаки вырыли подкоп под забором его домовладения и убежали. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — написали в канале ведомства в мессенджере МАКС.
В Краснодаре бездомная собака напала на восьмилетнюю девочку во время прогулки детей во дворе школы № 73, где работал летний лагерь. После случившегося у девочки диагностировали рваные раны лица, ссадины и повреждение нижнего века.