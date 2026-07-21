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Американские булли в Подмосковье напали на пятилетнего ребенка

В подмосковной деревне Павловское собаки породы американский булли напали на пятилетнего ребенка и покусали его. Позднее пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В подмосковной деревне Павловское собаки породы американский булли напали на пятилетнего ребенка и покусали его. Позднее пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел около одного из частных домов.

— Полицейскими хозяин домашних питомцев установлен: им оказался местный житель 1974 года рождения, который пояснил, что его собаки вырыли подкоп под забором его домовладения и убежали. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — написали в канале ведомства в мессенджере МАКС.

В Краснодаре бездомная собака напала на восьмилетнюю девочку во время прогулки детей во дворе школы № 73, где работал летний лагерь. После случившегося у девочки диагностировали рваные раны лица, ссадины и повреждение нижнего века.