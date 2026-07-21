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Вспышка энтеровируса произошла в лагере «Северный Артек» под Архангельском

В детском лагере «Северный Артек», расположенном в Архангельской области, произошла вспышка энтеровируса. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В детском лагере «Северный Артек», расположенном в Архангельской области, произошла вспышка энтеровируса. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, всего пострадали 16 человек, в том числе 13 детей.

— Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции… — сообщили представители ведомства.

Эксперты определят основные факторы, которые привели к заражению, а также оценят, были ли меры лагерной администрации по предотвращению рисков достаточными и насколько оперативно среагировала местная медицинская служба.

После завершения проверки будет проведена оценка законности действий ответственных лиц, в случае выявления нарушений нормативных актов последует вмешательство прокуратуры.

В мае вспышка сальмонеллеза произошла в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка лэнд» в Калининграде. Заболели более 15 человек, в том числе 11 малышей в возрасте от двух до пяти лет.

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