Вспышка энтеровируса произошла в лагере «Северный Артек» под Архангельском

В детском лагере «Северный Артек», расположенном в Архангельской области, произошла вспышка энтеровируса. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации ведомства, всего пострадали 16 человек, в том числе 13 детей.
— Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции… — сообщили представители ведомства.
Эксперты определят основные факторы, которые привели к заражению, а также оценят, были ли меры лагерной администрации по предотвращению рисков достаточными и насколько оперативно среагировала местная медицинская служба.
После завершения проверки будет проведена оценка законности действий ответственных лиц, в случае выявления нарушений нормативных актов последует вмешательство прокуратуры.
В мае вспышка сальмонеллеза произошла в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка лэнд» в Калининграде. Заболели более 15 человек, в том числе 11 малышей в возрасте от двух до пяти лет.