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Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью потушили

Пожар в логистическом центре Wildberries в подмосковной Электростали, возникший после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полностью потушен. Информация об этом была опубликована 21 июля пресс-службой объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Источник: РИА "Новости"

Как указано в Telegram-канале пресс-службы, «по оперативной информации Главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован».

Сотрудники маркетплейса начали комплексную оценку последствий возгорания и проверку состояния складской инфраструктуры. Круглосуточная горячая линия для работников склада и их родственников продолжает функционировать.

В RWB отметили, что пострадавшим в результате пожара оказываются необходимые консультации и поддержка. Кроме того, Wildberries выразила благодарность экстренным службам, принимавшим участие в ликвидации последствий инцидента.

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