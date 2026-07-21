Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью потушили

Как указано в Telegram-канале пресс-службы, «по оперативной информации Главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован».
Сотрудники маркетплейса начали комплексную оценку последствий возгорания и проверку состояния складской инфраструктуры. Круглосуточная горячая линия для работников склада и их родственников продолжает функционировать.
В RWB отметили, что пострадавшим в результате пожара оказываются необходимые консультации и поддержка. Кроме того, Wildberries выразила благодарность экстренным службам, принимавшим участие в ликвидации последствий инцидента.