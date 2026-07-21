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Пожар на складе Wildberries в Электростали потушили спустя три дня после атаки

В логистическом центре Wildberries в подмосковной Электростали ликвидировали пожар, возникший после удара беспилотников ВСУ в ночь на 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба RWB со ссылкой на данные управления МЧС по Московской области.

В логистическом центре Wildberries в подмосковной Электростали ликвидировали пожар, возникший после удара беспилотников ВСУ в ночь на 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба RWB со ссылкой на данные управления МЧС по Московской области.

Компания приступает к оценке последствий атаки и анализу состояния инфраструктуры, добавили в RWB. Горячая линия для сотрудников логистического центра и их близких продолжает работать в круглосуточном режиме. «Все необходимые консультации и поддержка оказываются в полном объеме», — указано в сообщении.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, при ударе беспилотников по складу погиб один человек. Пострадали еще 57. В тот же день ВСУ атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области. Там, по словам губернатора Евгения Первышова, погибли семь человек, пострадали 25. СКР возбудил дела о теракте.

Об ущербе от атак на склады Wildberries — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».

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