Пожар на складе Wildberries в Электростали потушили спустя три дня после атаки

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, при ударе беспилотников по складу погиб один человек. Пострадали еще 57. В тот же день ВСУ атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области. Там, по словам губернатора Евгения Первышова, погибли семь человек, пострадали 25. СКР возбудил дела о теракте.