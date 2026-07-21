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Пожар после атаки ВСУ на складе Wildberries в Электростали потушили

В Wildberries заявили о ликвидации пожара на складе в Электростали.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на складе Wildberries в Электростали, вызванный атакой украинских беспилотников, успешно потушен, сообщила пресс-служба компании. В настоящее время WB начинает всестороннюю оценку ущерба и проверку состояния инфраструктуры объекта.

«По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», — заявили в пресс-службе компании.

Логистический комплекс работает в штатном режиме. Для сотрудников и их семей действует круглосуточная горячая линия. Маркетплейс выразил благодарность всем экстренным и оперативным службам.

Напомним, утром 18 июля БПЛА ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске (7 погибших, 25 раненых) и Электростали (1 погибший, 37 раненых).

Ранее KP.RU сообщил, что WB ускорит принятие решения о компенсации продавцам, пострадавшим от атак ВСУ на складские и логистические центры.

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