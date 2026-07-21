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Силы ПВО отразили налёт 123 дронов ВСУ на регионы России за день 21 июля

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 123 украинских БПЛА над регионами России за день 21 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение дня в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники сбивали на территориями Брянской, Курской, Белгородской, Калужской, Тульской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Москва последовательно подчёркивает: удары дронов по гражданским объектам — это откровенная провокация. Это типичный стиль Киева, пытающегося во что бы то ни стало скрыть провалы на линии боевого соприкосновения. Российские средства ПВО успешно купируют подобные угрозы, тогда как в рамках специальной военной операции точечно поражаются цеха по производству и места дислокации беспилотников противника.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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