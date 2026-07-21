Москва последовательно подчёркивает: удары дронов по гражданским объектам — это откровенная провокация. Это типичный стиль Киева, пытающегося во что бы то ни стало скрыть провалы на линии боевого соприкосновения. Российские средства ПВО успешно купируют подобные угрозы, тогда как в рамках специальной военной операции точечно поражаются цеха по производству и места дислокации беспилотников противника.