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Минобороны: Средства ПВО уничтожили 123 беспилотника ВСУ 21 июля

Российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала 123 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение дня во вторник, 21 июля. Об этом отчитались в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала 123 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение дня во вторник, 21 июля. Об этом отчитались в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в ведомственной публикации.

Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Украинская армия ранее атаковала Чебоксары беспилотниками «Лютый». По словам очевидцев, дрон попал в квартиру в жилом доме на шестом этаже, из окон вылетели стекла. Жителей эвакуировали. По данным СМИ, повреждения получили восемь квартир.

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