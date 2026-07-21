Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизывавшему ей обувь

Жительница Москвы рассказала, что Дорогомиловский районный суд столицы обязал ее выплатить 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы мужчине, который трогал и облизывал ее ноги без разрешения. Причиной такого решения инстанции стало то, что девушка сняла поведение мужчины на видео и разместила в Сети.
По словам девушки, осенью 2025 года в автобусе М16 на Ленинском проспекте мужчина лег у ее ног, начал облизывать обувь и трогать ноги без разрешения. После публикации видеозаписи он связался с ней в мессенджере Telegram, где объяснил свой поступок ссорой с девушкой, попросил удалить ролик, а позднее стал присылать фотографии и предлагать познакомиться. Получив отказ, он обратился в суд.
Инстанция посчитала, что публикация видеоролика нарушила личные неимущественные права мужчины и причинила ему нравственные страдания. Девушка заявила, что планирует обжаловать решение. Она отметила, что этот мужчина и раньше приставал к девушкам в общественном транспорте: после публикации видеозаписи ей стали писать другие пострадавшие, передает Telegram-канал 112.
10 июля Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на 11 суток Максима Маткурбанова, который приставал к незнакомой девушке и плюнул ей на одежду в вестибюле станции метро «Кунцевская».