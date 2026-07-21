Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизывавшему ей обувь

По словам девушки, осенью 2025 года в автобусе М16 на Ленинском проспекте мужчина лег у ее ног, начал облизывать обувь и трогать ноги без разрешения. После публикации видеозаписи он связался с ней в мессенджере Telegram, где объяснил свой поступок ссорой с девушкой, попросил удалить ролик, а позднее стал присылать фотографии и предлагать познакомиться. Получив отказ, он обратился в суд.