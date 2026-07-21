СК возбудил дело после вспышки энтеровируса в лагере «Северный Артек»

Сотрудники СК осматривают территорию центра и устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте уже изъяли необходимые образцы. Кроме того, следователи запросили документы и назначили экспертизы. Специалистам предстоит определить источник инфекции и выяснить, соблюдались ли в учреждении санитарные требования.