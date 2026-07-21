Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после вспышки энтеровируса в лагере «Северный Артек»

В Архангельской области возбуждено уголовное дело после массового заболевания в центре детского отдыха. Медицинская помощь потребовалась 13 несовершеннолетним и трём взрослым. Об этом пишет пресс-служба управления СК России по региону.

Расследование ведётся по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело принял к производству Холмогорский межрайонный следственный отдел.

Сотрудники СК осматривают территорию центра и устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте уже изъяли необходимые образцы. Кроме того, следователи запросили документы и назначили экспертизы. Специалистам предстоит определить источник инфекции и выяснить, соблюдались ли в учреждении санитарные требования.

Напомним, что инцидент произошёл в детском лагере «Северный Артек». Предварительно, речь идёт о вспышке энтеровирусной инфекции.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.