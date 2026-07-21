Леопард ворвался в винный магазин в Индии и ранил трёх человек

Инцидент произошёл утром 8 июля. Сначала хищника заметили в кустах на окраине города, но когда на место подошёл сотрудник лесной службы, леопард неожиданно напал на него, ранив ноги. Затем зверь направился к оживлённой улице и ворвался в магазин, где атаковал 40-летнего мужчину и 25-летнего продавца, нанеся им ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу — один был осмотрен на месте, двоих отправили в центр с более серьёзными травмами.