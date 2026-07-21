Две пули и «заминированная» машина: Мэра французского города вывез спецназ после угроз мафии

«Через несколько дней после получения письма с двумя патронами калибра девять миллиметров, подписанного преступной группировкой DZ Mafia, мэр города Алес… Кристоф Ривенк от партии “Республиканцы” был эвакуирован из своего дома в ночь с понедельника 20 на вторник 21 июля», — говорится в публикации.