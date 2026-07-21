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Две пули и «заминированная» машина: Мэра французского города вывез спецназ после угроз мафии

Мэра французского города Алес Кристофа Ривенка экстренно эвакуировали из собственного дома. Поводом стала информация о возможной подготовке нападения со стороны преступной группировки DZ Mafia. Об этом пишет Parisien.

Операцию провели бойцы спецподразделения RAID в ночь с 20 на 21 июля. Силовики также проверяли подозрения, что возле жилья градоначальника мог находиться заминированный автомобиль.

За несколько дней до этого политик получил письмо с двумя патронами калибра девять миллиметров. Послание было подписано названием DZ Mafia, а на стенах дома появились угрожающие надписи.

«Через несколько дней после получения письма с двумя патронами калибра девять миллиметров, подписанного преступной группировкой DZ Mafia, мэр города Алес… Кристоф Ривенк от партии “Республиканцы” был эвакуирован из своего дома в ночь с понедельника 20 на вторник 21 июля», — говорится в публикации.

Усилить охрану Ривенка распорядился министр внутренних дел Франции. По данным местных СМИ, правоохранители сочли угрозу реальной и поместили главу города под защиту.

Расследование ведётся по статьям об угрозе убийством и запугивании. Силовикам предстоит установить, действительно ли за произошедшим стоят участники группировки, которая пытается расширить влияние в Алесе.

Ранее Life.ru писал, что в мае во французском Вазье мужчина напал на мэра Стива Банша во время празднования Дня Победы. Градоначальника избили возле здания администрации после конфликта из-за отказа предоставить злоумышленнику социальное жильё.

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