Стало известно о травмах мальчика, на которого напали собаки в Подмосковье

После нападения двух американских булли на пятилетнего мальчика в подмосковной деревне Павловское пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Так, ребенок получил рваные раны головы, теменной области, левого плеча, а также гематому грудной клетки.
— По данному факту следственным органом в отношении владельца собак возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Истринская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а так же ход и результаты расследования уголовного дела, — передает канал ведомства в мессенджере МАКС.
Собаки напали на мальчика вечером 21 июля, после случившегося ему оказали необходимую медицинскую помощь. Хозяином булли оказался местный житель 1974 года рождения, который пояснил, что его собаки вырыли подкоп под забором его домовладения и убежали.