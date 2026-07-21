Пролезли под забором и набросились: Две булли напали на пятилетного малыша в Подмосковье

Малыш играл на детской площадке, когда животные пробрались под забором и набросились на него. Пострадавший получил рваные раны головы, теменной области и левого плеча. Врачи также обнаружили у него гематому грудной клетки. Ребёнка госпитализировали. Информация о его нынешнем состоянии пока не приводится.