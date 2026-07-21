Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два мирных жителя ДНР погибли и трое ранены из-за атак дронов ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух мирных жителей и ранении еще троих в результате атак ударных беспилотников ВСУ на автодорогах республики.

Источник: Аргументы и факты

Два мирных жителя погибли в ДНР в результате атак ударных дронов ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Трагические инциденты зафиксированы на автодорогах Великоновоселковского и Мангушского муниципальных округов. Из-за ударов по легковому и грузовому транспорту погибли мужчины 1986 и 1957 годов рождения, а травмы получили женщина 1966 года и мужчина 1969 года рождения.

Дополнительно отмечается, что в городском округе Дебальцево, на участке трассы Дебальцево — Светлодарск, в ходе атаки на легковой автомобиль ранения средней тяжести были причинены мужчине 1978 года рождения.

Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в Сочи пострадал ребенок.