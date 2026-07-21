Два мирных жителя ДНР погибли и трое ранены из-за атак дронов ВСУ

Трагические инциденты зафиксированы на автодорогах Великоновоселковского и Мангушского муниципальных округов. Из-за ударов по легковому и грузовому транспорту погибли мужчины 1986 и 1957 годов рождения, а травмы получили женщина 1966 года и мужчина 1969 года рождения.