Два мирных жителя ДНР погибли и трое ранены из-за атак дронов ВСУ

Два мирных жителя погибли в ДНР в результате атак ударных дронов ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Трагические инциденты зафиксированы на автодорогах Великоновоселковского и Мангушского муниципальных округов. Из-за ударов по легковому и грузовому транспорту погибли мужчины 1986 и 1957 годов рождения, а травмы получили женщина 1966 года и мужчина 1969 года рождения.
Дополнительно отмечается, что в городском округе Дебальцево, на участке трассы Дебальцево — Светлодарск, в ходе атаки на легковой автомобиль ранения средней тяжести были причинены мужчине 1978 года рождения.
Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в Сочи пострадал ребенок.