Составлена хронология конфликта с туристкой из России в Грузии

На следующий день Чигладзе задержали по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Эта статья предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы. Одновременно прокуратура сообщила, что будет проверять и действия самих туристок. Позже суд освободил обвиняемого под залог в размере пяти тысяч лари. После заседания в Тбилиси прошла акция в его поддержку. Через адвокатов Чигладзе заявил, что намерен отстаивать свою позицию.