Росгвардия задержала подростка после поджога АЗС в Выборге

К правоохранителям обратился прохожий, который сообщил, что несколько минут назад молодой человек с помощью газовой горелки поджег одну из колонок на АЗС, а затем скрылся. Очевидец описал злоумышленника, после чего его приметы передали всем дежурным нарядам.