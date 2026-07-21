Росгвардия задержала подростка после поджога АЗС в Выборге

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 15-летнего подростка, который поджег автозаправочную станцию (АЗС) в Выборге Ленинградской области. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе управления ведомства Северо-Западного округа.
К правоохранителям обратился прохожий, который сообщил, что несколько минут назад молодой человек с помощью газовой горелки поджег одну из колонок на АЗС, а затем скрылся. Очевидец описал злоумышленника, после чего его приметы передали всем дежурным нарядам.
— Через несколько минут правонарушитель был задержан другим нарядом вневедомственной охраны во дворе соседних домов на Травяной улице. Задержанный — житель Приморского района Петербурга — был доставлен в полицию. У него были изъяты зажигалка и газовая горелка, — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на АЗС. По данным Росгвардии, подросток совершил поджог под влиянием неустановленного куратора, который связался с ним через мессенджер, передает РИА Новости.
20 июля Мытищинский городской суд Московской области назначил мужчине, который попытался поджечь одну из АЗС в Мытищах, домашний арест сроком на два месяца.