Семья с младенцем едва не задохнулась в застрявшем лифте в Москве

Семья с полугодовалым ребенком едва не задохнулась в застрявшем лифте на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел во вторник, 21 июля.
В кабине почти на 40 минут оказались заперты супруги с шестимесячным ребенком. Вентиляция не работала, стекла запотели, в лифте стало душно, температура поднялась почти до 40 градусов.
Чтобы избежать перегрева, родителям пришлось раздеть малыша и снять часть одежды с себя. Мужчина рассказал, что у него началась паническая атака. Он руками раздвигал створки лифта и держал щель, чтобы в кабину поступал воздух. Больше всего он боялся, что ребенку не хватит воздуха. Малыш не пострадал.
По словам жителей, лифты начали ломаться сразу после установки в 2021 году. За пять лет неисправности не устранили: кабины регулярно застревают, особенно на девятом этаже, поэтому соседи поднимаются на десятый, а затем спускаются пешком. Одиночные обращения в управляющую компанию остаются без ответа, передает Telegram-канал «112».
В начале июня лифт, внутри которого находилось восемь людей, упал с 12-го этажа в жилом доме на улице Березка в Оренбурге. В результате пострадали три человека.