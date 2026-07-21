Семья с младенцем едва не задохнулась в застрявшем лифте в Москве

Чтобы избежать перегрева, родителям пришлось раздеть малыша и снять часть одежды с себя. Мужчина рассказал, что у него началась паническая атака. Он руками раздвигал створки лифта и держал щель, чтобы в кабину поступал воздух. Больше всего он боялся, что ребенку не хватит воздуха. Малыш не пострадал.