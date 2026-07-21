Во Владимирской области три человека обратились за медпомощью после ДТП

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Три человека обратились за медицинской помощью после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в городе Вязники во Владимирской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.
Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщалось, что маршрутный микроавтобус съехал в кювет на федеральной трассе М-7 «Москва — Нижний Новгород». Вязниковская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. На место ДТП выезжал межрайонный прокурор Андрей Перегончук.
«В момент ДТП в автомобиле находились восемь человек, трое из которых обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
По предварительной версии, водитель 1967 года рождения не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.