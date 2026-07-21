22-летний российский альпинист сорвался с горы во время восхождения на Памир

Российский альпинист упал с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организатора экспедиции, туристический клуб «Вестра».
Сообщается, что пострадавшему 22 года, он участвовал в восхождении по маршруту пятой категории сложности. Группа отправилась на восхождение 11 июля. Инцидент произошёл на высоте более 5000 метров.
«Поход был по горам Памира, пятой категории сложности. Девятнадцатого июля штурман нашей группы упал с высоты и получил травмы. С остальными членами группы все в порядке, группа движется к точке эвакуации», — цитирует агентство представителя клуба.
Также сообщается, что группа вместе с пострадавшим альпинистом ожидает эвакуационного вертолёта в лагере на высоте 4200 метров.
Ранее в Кабардино-Балкарии два туриста сорвались при восхождении на Эльбрус. Подробности здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что альпинист из Петербурга погиб при восхождении на Эльбрус на высоте 5500 метров.