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В Калужской области объявили ракетную опасность

Жителей призвали укрыться в помещении с капитальными стенами.

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Ракетную опасность объявили на территории Калужской области. Об этом сообщили в канале ГУ МЧС России по региону в «Максе».

«Ракетная опасность на территории Калужской области! Укройтесь в помещении с капитальными стенами: коридор, ванная комната, кладовая, подвал. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее здание, сооружение подземного пространства или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

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