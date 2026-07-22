В Калужской области объявили ракетную опасность

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Ракетную опасность объявили на территории Калужской области. Об этом сообщили в канале ГУ МЧС России по региону в «Максе».
«Ракетная опасность на территории Калужской области! Укройтесь в помещении с капитальными стенами: коридор, ванная комната, кладовая, подвал. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее здание, сооружение подземного пространства или иное безопасное место», — говорится в сообщении.
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