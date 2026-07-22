Суд отправил котовчанку за решетку на семь лет за смертельный удар сожителю

52-летнюю жительницу Котовского района суд признал виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своего сожителя, которое повлекло за собой смерть, сообщает прокуратура Волгоградской области.
Следователям удалось доказать, что 7 января текущего года фигурантка отдыхала вместе со своим ухажером. И во время застолья между парой вспыхнула ссора из-за ревности. В пылу конфликта женщина схватилась за нож и один раз ударила оппонента. Удар пришелся в район ключицы и стал смертельным для мужчины — от раны он скончался до приезда бригады медиков.
В связи с этим суд назначил котовчанке наказание в виде лишения свободы на срок в семь лет. Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима.
Ранее в Городищенском районе суд отправил в колонию руководителя одного из почтовых отделений связи, которая присваивала себе чужие деньги.