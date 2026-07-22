Перспектива стать пешеходам вынудила волгоградца оплатить долги

Мужчина накопил долгов по банковским продуктам и штрафам за превышение скорости в общей сложности на 185 тысяч рублей. Расплачиваться по этим обязательствам он и не собирался. Однако во время одного из рейдов судебные приставы обнаружили Hyundai Accent должника и арестовали иномарку.