Перспектива стать пешеходам вынудила волгоградца оплатить долги

В областном центре обнаружение приставами легкового автомобиля должника заставило последнего исполнить все свои обязательства, сообщает ГУ ФССП по Волгоградской области.
Мужчина накопил долгов по банковским продуктам и штрафам за превышение скорости в общей сложности на 185 тысяч рублей. Расплачиваться по этим обязательствам он и не собирался. Однако во время одного из рейдов судебные приставы обнаружили Hyundai Accent должника и арестовали иномарку.
Перспектива стать пешеходом заставила волгоградца за несколько дней найти деньги и полностью погасить не только долг, но и исполнительский сбор. Только после этого приставы вернули ему легковушку.
Ранее другой житель региона погасил все 85 штрафов, чтобы спасти свою иномарку бизнес-класса от ареста.