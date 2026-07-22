Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перспектива стать пешеходам вынудила волгоградца оплатить долги

Житель областного центра не собирался выплачивать ни долг банку, ни штрафы ГИБДД, пока приставы не разыскали его легковушку.

В областном центре обнаружение приставами легкового автомобиля должника заставило последнего исполнить все свои обязательства, сообщает ГУ ФССП по Волгоградской области.

Мужчина накопил долгов по банковским продуктам и штрафам за превышение скорости в общей сложности на 185 тысяч рублей. Расплачиваться по этим обязательствам он и не собирался. Однако во время одного из рейдов судебные приставы обнаружили Hyundai Accent должника и арестовали иномарку.

Перспектива стать пешеходом заставила волгоградца за несколько дней найти деньги и полностью погасить не только долг, но и исполнительский сбор. Только после этого приставы вернули ему легковушку.

Ранее другой житель региона погасил все 85 штрафов, чтобы спасти свою иномарку бизнес-класса от ареста.